¿Dónde puedo ver los partidos? Vuelve el futbol mexicano con Copa GNP por México

CDMX.- Pese a la alta cifra de contagios por COVID-19 que se han registrado y la reticencia de algunos jugadores, el balón rodará nuevamente en el país a partir de este viernes gracias a la Copa GNP por México, prueba piloto para el regreso de la Liga MX el próximo 24 de julio, y los partidos serán transmitidos tanto por Azteca Deportes, como por TUDN.

Los cuatro grandes del futbol mexicano: América, Chivas, Pumas y Cruz Azul, junto con Atlas, Mazatlán, Tigres y Toluca, serán los protagonistas de este mini-torneo que arrancará este viernes 3 y finalizará el próximo 19 de julio, cinco días antes del arranque del Apertura 2020.

'La pandemia nadie sabemos cuándo va a terminar, tal vez el miedo exista porque el peligro está en todos lados. Como han recomendado, es necesario tomar todas las medidas, y si se maneja bien no habrá problemas. Tarde o temprano deberemos volver a la actividad”, señaló el defensor de Chivas Hiram Mier.

La decisión de disputar este torneo, que servirá también para probar el protocolo sanitario que propone la Liga MX, no llegó en el mejor momento, pues los casos han aumentado no sólo en el país sino también en el balompié azteca, prueba de ello es Cruz Azul que, de los ocho equipos que participarán, presenta la mayor cantidad de contagios y la gran mayoría en los últimos días.

Pese a esto, todas las escuadras han confirmado su participación en la justa, aunque existe la posibilidad de que por ejemplo La Máquina, utilice a los elementos de sus Fuerzas Básicas para salvar un compromiso que no le cayó bien a Robert Dante Siboldi.

La verdad es que a mí no me consultaron, es un compromiso que adquiere el club y después nos enteramos, nosotros debemos llegar lo mejor posible, no es molestia, solo que debemos modificar", señaló el timonel celeste.