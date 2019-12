'Donde sea, trataré de dar lo mejor': Stiven Barreiro pelea la titularidad con León

León.- De central o lateral, Stiven Barreiro postula su plurifuncionalidad para ganarse un lugar en el equipo titular de la Fiera.

El defensor colombiano que jugará el próximo año a préstamo con León, ya dio sus primeras impresiones al técnico Nacho Ambriz, al tener actividad en el duelo amistoso que la Fiera tuvo con Mineros de Zacatecas.

“La he practicado un par de veces en los anteriores equipo (lateral derecho), no me disgusta aportar al equipo en esa posición, vengo motivado, ilusionado y donde me quiera el equipo, trataré de dar lo mejor”, dijo Barreiro, primer refuerzo de la Fiera de cara al Clausura 2020.

“La verdad me he sentido muy bien, hay un grupo que me ha acoplado bastante bien y voy de menos a más”.

Hace unas semanas, Rodrigo Fernández, director deportivo del Club León, señaló que era prioridad traer a una defensa central ante la baja por lesión de Andrés Mosquera y también un lateral derecho para generar competencia con Fernando Navarro.

Es Stiven quien cuenta con los dos perfiles, además, la inminente llegada de Gil Burón a la lateral derecha, aporta ahora sí, la competencia necesaria para dicho puesto.

“La expectativa es ganarme un lugar, es un gran reto y espero que todo salga bien”, agregó Barreiro.

Yo creo que llego a este gran equipo que siempre pelea títulos importantes, ahorita tenemos un gran torneo como lo es Concacaf y muy contento, muy ilusionado de poder aportar lo mejor de mí al equipo”.

Barreiro viene de jugar ocho partidos con Pachuca (seis como titular) en el Apertura 2019 y espera que en León, pueda despuntar la calidad que a sus 25 años muestra en la Liga MX.

“Vamos a empezar de cero y vamos a tratar de hacer las cosas bien”,sentenció.