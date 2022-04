Dónde ver y cuándo es AAA Triplemania 30 en su gira de aniversario

La AAA tendrá tres ediciones de Triplemanía 30, por su gira de aniversario.

La gran novedad de este primer evento magno es que arrancará la Ruleta de la Muerte, la fase de cuartos de final tendrá varios mano a mano bastante interesante y los cuatro perdedores tendrán que viajar a Tijuana para hacer un nuevo intento por salvar sus máscaras.

Ocho de las máscaras más cotizadas del pancracio nacional estarán en juego: Psycho Clown, Pentagón Jr, Último Dragón, Blue Demon Jr, Rayo de Jalisco Jr, Canek, L.A. Park y Villano IV, tendrán que defender lo más preciado que tiene un luchador.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Los enfrentamientos que se disputarán este 30 de abril son: Psycho Clown vs Canek, Blue Demon Jr vs Rayo de Jalisco Jr, L.A. Park vs Villano IV y Último Dragón vs Pentagón Jr.

Destaca el enfrentamiento del ‘Demonio Azul’ ante el ‘Mexicanísimo’, pues sus padres se enfrentaron justamente en un duelo de máscaras y el perdedor fue el Rayo de Jalisco, quien dejó la incógnita y reveló el rostro de Don Max Linares.

“Un poco nervioso, siempre que viene un evento grande, la adrenalina es más, pero creo definitivamente que Triplemanía XXX en Monterrey va a ser todo un éxito, pierda o quien gane. Creo que la gente lo va a disfrutar y ahí los esperamos a partir de las 5 de la tarde en el estadio Móbil Super”,comentó Blue Demon Jr.

Demon confia en que las nuevas generaciones disfruten la función que trae La Ruleta de la Muerte.

“Hay nuevas generaciones que a lo mejor no conocen la lucha libre y las que lo conocen la van a volver a disfrutar. Es el momento idóneo para que vayan y disfruten en el parque de béisbol, tan bonito como es el de los Sultanes”.

Como es una costumbre, la Triple A se dio a la tarea de atraer talento internacional a su cartelera, por lo que muchos gladiadores que han triunfado en el mundo estarán presentes en este capítulo 1 de Triplemanía XXX.

Los nombres más destacados estarán en la lucha estelar. Los Young Bucks se enfrentarán a Rey Fénix e Hijo del Vikingo en una contienda que promete grandes emociones por el estilo de los cuatro gladiadores implicados.

En una lucha de tercias estarán presentes Pagano, Bandido y Taya para enfrentarse a Andrade, Deonna Purrazzo y Cibernético, encontrándose en el cuadrilátero grandes gladiadores mexicanos que han triunfado en el extranjero, pero también chocarán dos gladiadoras que se encuentran en un feudo para hacerse con el Campeonato Reina de Reinas, así que la rivalidad podría crecer mucho más en esta noche.

La función dará inicio con una nueva edición de Marvel Lucha Libre, además de un torneo en la modalidad Lumberjack Match por la Copa Triplemania XXX.

Toda la Triplemanía será transmitida por Azteca 7 en un fin de semana lleno de emoción deportiva.

LA CARTELERA

Rey Fénix e Hijo del Vikingo vs The Young Bucks

Ruleta de la Muerte: Psycho Clown vs Canek

Pagano, Bandido y Taya vs Cibernético, Andrade y Deonna Purrazzo

Ruleta de la Muerte: Blue Demon Jr. vs Rayo de Jalisco Jr.

Dragon Lee y Dralístico vs Taurus y Johnny Superstar vs Laredo Kid y luchador sorpresa

Ruleta de la Muerte: L.A. Park vs Villano IV

Lady Maravilla y Látigo vs Octagon Jr. y Sexy Star vs Tay Conti, Sammy Guevara

Ruleta de la Muerte: Último Dragón vs Pentagón Jr

Lucha en lumberjack por la Copa Triplemanía XXX

Lucha Libre Marvel