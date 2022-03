Donovan Carrillo explica por qué no pudo patinar en el Mundial: “Ha sido muy difícil”

Después de dar a conocer que no participaría en el Campeonato Mundial de Patinaje en Montpellier, Francia, Donovan Carrillo aclaró por qué tomó esa decisión.

Donovan lamentó no patinar, tomando en cuenta que tenía posibilidades de lucir después de su increíble actuación en los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing.

A su llegada a Francia, la aerolínea extravío el equipaje de Donovan Carrillo, en el cual se encontraban sus patines, por lo que complicó su entrenamiento y su participación en el Campeonato.

patines y equipaje siempre estuvo fuera de nuestro alcance y no pudimos encontrar a tiempo una solución para este percance”.

Los patines no pueden ser llevados como equipaje de mano, pues las cuchilla son consideradas objetos peligrosos, por lo que cualquier patinador puede sufrir una situación similar al enviar su equipo con el equipaje documentado.

Aunque se habían dado a conocer versiones de que el equipaje llegó horas antes de la competencia, esto no fue cierto y los que llegaron fueron unos patines nuevos, los cuales no pudieron ser usados por Donovan para competir.

“Después de ver el panorama y la incertidumbre de no tener patines, me contacté con el personal de @edeaskates (la fabricante de patines) para conseguir unas botas nuevas con un par de cuchillas @mkblades que me permitiera entrenar. Sin embargo, al no tenerlas en existencia en ese momento las solicitaron a sus distribuidores oficiales”.