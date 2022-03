Se pierden los patines de Donovan Carrillo previo al Mundial en Montpellier

Faltan sólo un par de días para el debut de Donovan Carrillo en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico 2022, sin embargo, estos momentos son de gran tensión para el atleta mexicano y no nada más por la competencia, sino porque como señaló en su cuenta de Instagram, sus patines no han llegado a Montpellier.

Con un video en el que se le puede ver entrenando en un espacio al aire libre, Carrillo expresó su preocupación previo al inicio del Mundial en Francia, el cual arrancará este miércoles con el programa corto de la rama femenil.

“Amigos, quiero compartirles que estos días me he sentido preocupado porque aún no me ha llegado la maleta en la que documenté mis patines. De cualquier manera seguimos entrenando, trabajando y buscando tomarlo con la mejor actitud. Esperemos que lleguen pronto”, escribió el patinador.