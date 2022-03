¿Perderá su beca? Donovan no pudo competir en el campeonato y podrían reducir su beca

Donovan no pudo participar en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico en Montpellier ya que sus patines no llegaron a tiempo.

La beca de Donovan peligra ya que dependía de la actuación que realizará en este Campeonato Mundial de Patinaje para conocer el monto que se le iba asignar para este año.

Faltando sólo un par de días para que pudiera debutar en el Campeonato Mundial de Patinaje, Donovan publicó en sus redes sociales que su equipaje había sido extraviado y en él iban sus patines.

“Amigos, quiero compartirles que estos días me he sentido preocupado porque aún no me ha llegado la maleta en la que documenté mis patines. De cualquier manera seguimos entrenando, trabajando y buscando tomarlo con la mejor actitud. Esperemos que lleguen pronto”, escribió el patinador.