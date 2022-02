Con la mirada puesta en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno en Milán 2026, tras el aprendizaje de su debut en Beijing 2022, el patinador de figura Donovan Carrillo volvió esta mañana de la capital china.

El mejor patinador de figura tricolor en la historia gracias a su lugar 22 en el espejo de plata chino dijo que está agradecido de poder compartir su experiencia olímpica, misma que le motiva para seguir representando orgullosamente a México.

"Muy contento con este recibimiento y por el apoyo de todo un país y de mucha gente que me ayuda a seguirme motivando por los ideales y mis metas", expresó el tapatío, que fue recibido por un pequeño grupo de fans que llegaron con pancartas y fotos.

Donovan siempre se mostró dispuesto con las personas que madrugaron para recibirlo en la terminal aérea del AICM pese al pesado vuelo de regreso Beijing-París-Madrid-México.

Carrillo aseguró que su participación en Beijing le abrió puertas para poder realizar entrenamientos en Europa de cara al próximo ciclo olímpico; sin embargo, mantendrá México como su base de preparación. Su entrenador Gregorio Núñez confirmó esta postura.

El abanderado nacional en la justa invernal china se entrevistará esta misma mañana con la titular de la Conade, Ana Guevara, y después ofrecerá una conferencia de prensa en instalaciones del organismo al sur de la Ciudad de México.

“Se vienen cosas importantes. No me quiero poner un límite. Yo me identifico porque siempre busco más, por el momento esa es la meta porque se vienen cosas muy grandes con la ayuda de mi entrenador Gregorio Núñez para seguir cosechando frutos que en algún momento harán sentir orgulloso a mi país”.