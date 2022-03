Donovan tendrá su beca condicionada y dependerá de sus resultados en próximas competencias

Donovan tendrá su beca condicionada y los resultados en el ranking internacional dictaminarán su monto independientemente de no haber participado en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico.

Donovan Carrillo tuvo que decidir no competir en el Mundial de Patinaje Artístico a consecuencia del extravío de sus patines y no poder adaptarse a los nuevos que consiguió.

Donovan ahora tiene la responsabilidad de demostrar grandes actuaciones en las próximas competencias para mantener su beca de 30 mil pesos.

Ana Guevara, titular de CONADE comentó que el pasado 16 de febrero que a Donovan se le haría el ajuste de su beca dependiendo del resultado en el Mundial.

“Donovan todavía tiene que ir al Mundial y tendríamos que esperar cómo concluye en ese evento para entonces decidir qué monto de beca se ajustaría. En este momento, Donovan sigue teniendo los 30 mil pesos que fue el criterio de los demás atletas que clasificaron a Tokio 2020. Esperaremos al Mundial, lo hablé con él y además tendrá otro tipo de apoyos, sobre todo en el equipo multidisciplinario".

Después de darse a conocer la noticia de que Donovan no pudo competir a consecuencia de no tener sus patines ya que su equipaje lo extravió la aerolínea, Ana Guevara indicó que aún no logran hablar con Donovan o su equipo.

"No tenemos noticias de parte del equipo de Donovan, no hemos podido tener contacto con ellos. Desconocemos el motivo por el cual no llegaron los patines a tiempo. Lo único que sabemos es que se lograron conseguir los patines nuevos, pero no es un elemento que se puedan utilizar de último momento", dijo Guevara.

Acerca de la beca, la titular de la Conade comentó que de momento se mantiene su beca aunque está condicionada.

"Sí, mantiene la beca. Lo decíamos a la llegada de Donovan a los Olímpicos. Debemos esperar hasta que la temporada concluya. Si bien, sobre el criterio de beca Donovan está avisado, se le hizo acreedor al beneficio de la beca de 30 mil pesos, hasta que defina su posición en el ranking internacional, lo tiene clarísimo. La beca está condicionada a resultados y lo entendió perfectamente bien".