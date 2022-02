De León al estrellato: Salta Donovan Carrillo a finales en Beijing 2022

León, Guanajuato.- Donovan Carrillo, el patinador que saltó de León a la fama internacional, buscará esta noche seguir su camino hacia la gloria deportiva.

Luego de su emotiva actuación del lunes, Donovan Carrillo se enfrentará a 23 competidores de todo el mundo en la final del patinaje individual masculino en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.

El joven de 22 años, que nació en Jalisco y se convirtió en una estrella en el Ice Sport Center de Plaza Mayor, inscribió ya su nombre en la historia de la competencia, al ser el primer patinador de origen latinoamericano en disputar una gran final.

La competencia de Donovan Carrillo comenzará a las 7:30 de esta noche y dependerá del orden en que salgan los competidores la hora en que le toque el turno.

Donovan llega a la gran final de hoy curtido en la competencia, pero también en la resistencia ante comentarios que trataron de herirlo o menospreciar su carrera.

“No me molesta que me llamen gay porque no lo soy, lo que me molesta es que usen la palabra gay como un insulto o como algo dañino para mi persona y mi trabajo”, dijo en una entrevista previa a los Juegos Olímpicos de Beijing 2022.

El patinador se hizo célebre en todo el mundo en 2016 por la grabación de una de sus competencias, en la que se acompañaba por música de Juan Gabriel.

Junto con la admiración del público que lo descubrió, en redes sociales recibió cientos de insultos por supuestamente “promover la homosexualidad” o participar en un deporte “que no es de hombres”.

“Admiro y respeto a la comunidad LGBT porque convivo con muchos de sus miembros, pero no soy parte de esa comunidad”, dijo también.

En otra entrevista, confesó que el gusto por el patinaje sobre hielo le nació por “conveniencia” hace poco más de 10 años: trataba de conquistar a una chica que le había gustado.

Lo consiguió, aunque luego la perdió de vista. Pero nació una estrella del patinaje.

En León ha dejado huella. Juliana Gama es una de las primeras amigas que Donovan Carrillo hizo cuando llegó a la ciudad.

“Además de ser un gran patinador, también es un buen amigo, siento que los consejos que me ha compartido más que como entrenador, me los ha dado como amigo”, dice.

Luciana Cerda Martínez, quien lo conoció cuando llegó hace nueve años, ha sido también su alumna.

“Nunca dudó que iba a llegar a donde está hoy, estaba seguro de lo que quería, que era llegar a unos Olímpicos y lo hizo”, destacó la joven.

Lo hizo y pasó ya a la historia. Esta noche, con ese estilo cálido y elegante que electriza, seguramente dará un salto más hacia el estrellato.

Donovan Carrillo eligió estas tres canciones para la final:

“Perhaps, Perhaps, Perhaps” versión de Carlos Rivera y Daniel Boaventura a la canción “Quizás”, escrita en 1947 por el cubano Osvaldo Farrés.

”Sway”. “¿Quién será?”, de Luis Demetrio y Pablo Beltrán Ruiz, adaptada por Norman Gimbel y convertida en un éxito universal por Dean Martín.

"María”, el gran éxito de Ricky Martin.

¿Dónde verlo?

7.30 de la noche. Marca Claro y sus multiplataformas

