Dorados, el único equipo de Ascenso que sobrevive en Copa Mx

CDMX.- Al eliminar a Chivas en octavos de final, Dorados es el único equipo de Ascenso MX que estará en cuartos de final de Copa MX, donde ya conoce a su rival.

Dorados, junto con Rayados, Toluca, Monarcas, FC Juárez, Xolos, Pachuca y Santos, está en la instancia de cuartos de final que se jugará a ida y vuelta.

En dicha instancia, Dorados de Sinaloa enfrentará a FC Juárez, que venció a Querétaro por marcador global de 5-4. En el actual formato, Dorados ganó el título en el Apertura 2012.

Los otros duelos en cuartos de final serán Rayados vs Santos, Toluca vs Pachuca y Monarcas vs Xolos.

Los partidos de ida de cuartos de final de Copa Mx serán el martes 11 y miércoles 12 de febrero y los duelos de vuelta serán el martes 18 y miércoles 19 de febrero, en donde se definirán a los cuatro semifinalistas.

Para este año, el formato de Copa Mx se definió como torneo largo. El actual campeón es América, que la ganó en el Clausura 2019, pero que no participó este año, debido a que estará en la Liga de Campeones de la Concacaf, en la que enfrentará a Comunicaciones de Guatemala en octavos de final.