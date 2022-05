¿Dream Team con Martinoli? Ricardo Salinas quiere a Faitelson en TV Azteca

Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, lanzó una curiosa oferta para que David Faitelson deje a ESPN y vuelva a la televisora del Ajusco.

Todo comenzó con un comentario de Faitelson para Salinas Pliego, quien acostumbra bromear y mostrar su apoyo a varios equipos del futbol mexicano, todos relacionados con su empresa.

Al inicio de la Liguilla, Salinas apoyó al Mazatlán, de su propiedad, pero luego deseó la victoria del Puebla, bajo la administración de TV Azteca, y rumbo a la final, el empresario se declaró fan del Atlas, que vendió hace poco.

Ante esto, David Faitelson bromeó sin llamarlo directamente un “villamelón”, pero casi;:

Ricardo Salinas no tardó en responder en Twitter con un comentario igual de irónico:

“Daviiid… En estos días uno ya no puede ser fan de varios equipos porque lo acusan de cosas raras. Ya mejor deje a ESPN y devuélvase al mejor equipo de comentaristas, el de Azteca Deportes. Por acá lo espero con una buena oferta… sólo recuerde que no pago para que me peguen”.