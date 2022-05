Durante sus vacaciones, balean el auto de Brian Lozano

Brian Lozano aprovechó sus vacaciones para visitar el barrio de Uruguay en el que nació, y si bien su familia siempre lo recibe con los brazos abiertos, en esta ocasión vivió un momento de terror cuando personas no identificadas rafaguearon su coche con una metralleta.

“Pasaron en un auto y tiraron una ráfaga con una metralleta, le dieron al auto en el que había ido a ver a mi abuela”, contó el mediocampista de Santos Laguna al programa radiofónico Sport 890.

De 28 años, el ‘Huevo’ nació y creció en el barrio de Lavalleja, en Montevideo, un lugar que se caracteriza, entre otras cosas, por la violencia que ahí tiene lugar, pues como aseguró el ahora futbolista: “es difícil no seguir el camino de la droga o la delincuencia”.

Pese a esto, no dejan de sorprenderle los episodios violentos que se observan todos los días, menos cuando él estuvo involucrado en uno esta semana y sólo porque decidió visitar a su familia y pasar sus vacaciones en ese sitio.

“Yo me crié en el barrio Lavalleja, pegado a las 40 semanas. De chico viví muchos momentos donde salías a jugar al futbol y se armaba una balacera y no sabías con que te podías encontrar (...) Hoy sigo yendo al barrio donde me crié porque ahí tengo familia y amigos, es imposible no ir", agregó.