'Perro' Bermúdez revela motivos por los que no siguió narrando FIFA para EA Sports

CDMX.- En entrevista con Antonio de Valdés, el cronista Enrique ‘Perro’ Bermúdez contó los motivos por los que dejó de narrar el videojuego de FIFA para EA Sports.

Recordando a Ricardo Peláez, ‘Perro’ Bermúdez contó que el ahora Director Deportivo de Chivas fue su compañero de locución en FIFA durante seis años, señalando que llegaron a grabar por ocho horas diario, y contó porqué dejó de trabajar para EA Sports.

Pagaban bien, hasta que llegó un momento en que me di cuenta lo que ganaban esos cuates, son millones y millones; pedí un aumento, no llegamos a un acuerdo y hasta ahí quedó”, declaró ‘Perro’ Bermúdez.

El cronista añadió que uno de los funcionarios de EA Sports se sorprendió de que ‘Perro’ Bermúdez haya dicho que no a narrar FIFA, reiterando que no hubo un acuerdo económico.

Enrique Bermúdez también contó que su decisión también se debió a que Ricardo Peláez se fue como director deportivo de América y tampoco encontró a un nuevo compañero.

Me quisieron poner a varios comentaristas, yo soy profesional, a quién me pusieran, pero la pareja con Ricardo ya era muy hecha. Entonces, no llegamos a una conclusión, más el aspecto financiero y en el acomodo con quién hacerlo, y se acabó”, contó Bermúdez de la Serna.