Edson Álvarez prefiere a Raúl Jiménez que a 'Chicharito'

Pudo ser una pregunta incomoda para muchos pero Edson Álvarez no tuvo mayor empacho en dar su favorito de entre Javier ‘Chicharito’ Hernández y Raúl Jiménez, eligiendo a este último.

El actual jugador del Ajax de Amsterdam, recordó con cariño a su excompañero en América por lo que en una entrevista realizada para el canal oficial del club de la capital holandesa, lo señaló.

Raúl Jiménez porque ahora mismo atraviesa un mejor momento, solo por eso, pero sé que ‘Chicharito’ ha sido un histórico para México, pero ahora mismo me quedo con Raúl. Es un amigo muy cercano, hablé con su novia para preguntarle por él porque no quiero molestarlo mucho, pero ella me dice que todo está bien, entonces por ahora, estoy tranquilo", dijo.