'Mi esposa me la está haciendo de...'; Edson Zúñiga cuenta que Zague y Ruggeri se enojaron con 'El Compayito'

CDMX.- En entrevista con ‘El Escorpión Dorado’, Edson Zúñiga, quien interpretó a ‘El Compayito’ en Televisa Deportes, contó que Luis Roberto Alves ‘Zague’ y Oscar Ruggeri se enojaron con el personaje, ya que éste los exhibió de parranderos en el mundial de Corea-Japón 2002.

Cuestionado por ‘El Escorpión Dorado’ sobre qué problemas tuvo en Televisa Deportes, Edson Zúñiga contó que sí los tuvo con Zague y Oscar Ruggeri en el Mundial de Futbol de 2002.

En el programa de Televisa Deportes, como ‘El Compayito’, Zúñiga les decía a Zague y a Ruggeri que, por qué si iban al bar a ‘Tijuana’, los dedos les olía “a pulpo vivo”.

Me empiezan a decir: ‘Mi esposa me la está haciendo de pe…’, ¿cómo vas a ir a Tijuana cuando estás en Corea? ¿Qué significa Tijuana?’ ‘El Compayito’ empieza a decir y Ruggeri destapa la caja y me golpea”, contó el comediante.