CDMX.- En entrevista con Yordi Rosado, Edson Zúñiga contó por qué dejó de existir ‘El Compayito’, señalando que el personaje tuvo su ciclo y cómo fueron sus orígenes de éste.

Edson Zúñiga señaló que ‘El Compayito’ gozaba de gran individualidad y cuando trabajaba, nadie pensaba en el comediante, sino en el personaje que lloraba, se emborrachaba, se enojaba, lo golpeaban, pero que creció por tener “personalidad”.

En la plática, Edson Zúñiga habló de porqué llegó el fin de ‘El Compayito’, mencionando que se dio tras la fusión de Televisa Deportes y Univisión, para crear TUDN.

A la hora que se da esta fusión, yo entiendo bajo mi ignorancia que Univisión se quedó con el porcentaje mayor y ellos se quedan con el poder de decisión, y como en Miami no entienden el gusto del mexicano, entonces no renuevan el contrato de ‘El Compayito’. Pin… personaje raro, briago, se acabó”, declaró el comediante.

Pero, pese al fin de ‘El Compayito’, Edson Zúñiga señaló que estuvo bien, porque en Rusia 2018 se dio cuenta que había “envejecido” el humor con el que fue creado.

Edson Zúñiga mencionó que no le dio gusto que finalizara ‘El Compayito’, pero sí está de acuerdo, aunque lamentó que la decisión se haya tomado en Miami, ya que no sabían de los gustos en México.

En la plática con Yordi Rosado, Edson Zúñiga señaló que el personaje de ‘El Compayito’ surgió por una necesidad de Televisa Deportes, que pidió a alguien que hiciera comedia relacionada con la jornada del futbol mexicano.

Edson Zúñiga señaló que en el casting para hacer la voz de ‘El Compayito’ estaban Adrián Uribe, Luis Ávila y Gustavo Rodríguez, también escritor del personaje. Dentro de lo que caracterizó al comediante y por lo que fue elegido para hacerlo, fue que cerró la mano y con el movimiento de los dedos hacía que “hablara”.

El comediante explicó que en sus inicios, ‘El Compayito’ era un personaje de “un viejito que se amargaba mucho por el futbol actual”, por lo que recordaba a los equipos antiguos como Toros Neza y Atlético Español, pero al momento de hablar se tardaba mucho, por lo que los productores le pidieron que hablara más rápido y de ahí, se dio la voz que lo caracterizó.

Es magia, no sé explicarte qué pasó, no sé; en este preciso instante, que hace un par de años que no soy ‘El Compayito’, no sé explicar qué sucedió, es magia. ‘El Compayito’ nunca existió día a día, nunca iba por la calle haciendo la voz; ‘El Compayito’ existía cuando entraba al foro de Televisa Deportes”, declaró Edson Zúñiga.