Eduardo Biscayart revela que sí fue regañado por decir 'Futbol Picante' en Fox Sports

CDMX.- En plática con Javier Alarcón, el cronista Eduardo Biscayart de Fox Sports MX comentó que por decir ‘Futbol Picante’ en un programa, sí hubo consecuencias, ya que fue regañado.

Hablando sobre las redes sociales y sobre cómo en Twitter, “todo es gratis” y no deben de dar explicación, Eduardo Biscayart recordó que cometió un error al decir ‘Futbol Picante’ en Fox Sports.

El año pasado me confundí de un programa de una cadena, porque alguien me lo venía mencionando y la gente cree que es gracioso, pero no es tan gracioso. Me llamaron la atención y me regañaron, como dicen en México, porque no puede ser”, declaró Biscayart.