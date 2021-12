"Me dijeron que Televisa estaba en quiebra y por eso me corrieron"

Eduardo Camarena ex narrador de Televisa contó la mentira que le dijeron para correrlo.

“Los que estuvieron antes hicieron todo para llevar a la quiebra a Televisa Deportes, no te podemos pagar”.

Esas fueron las palabras que usó Juan Carlos Rodríguez, en ese entonces vicepresidente de deportes para correr a Lalo Camarena.

Televisa hizo un despido masivo de personal, ntre los afectados también estuvo Eduardo Camarena, quien por años narró boxeo y futbol en dicha empresa.

"En ese momento estaban supuestamente renegociando contratos con aquellos comentaristas que estábamos para la fusión de Televisa y Univisión. Me habló este hombre, me saludó muy cordialmente, pensé que éramos amigos para que me dijera las cosas como son"

Camarena dio detalles de la mentira con la que le echaron de Televisa, empresa de la que ya había salido en una ocasión previa y regresó para ser de los hombres importantes en el micrófono cuando surgió TDN.

"Ya el lunes me recibió en la reunión, me saludó e incluso me preguntó por mi familia. Solo mencionó 'Malas noticias' y como argumento para despedirme me dijo: 'Los que estuvieron antes hicieron todo para llevar a la quiebra a Televisa Deportes, no te podemos pagar' y eso fue todo, adiós".

"Honestamente soy alguien que nunca se queja, jamás pedí que me mandaran a un partido o pelea de boxeo, ni siquiera pregunté por qué me corrieron. Solo pedí me indicaran cómo quedaba administrativamente, quiso justificar la decisión con mil cosas y le dije: 'A mí no me importa'"

"Pude hablar con él administrativo para decirme cuánto me debían de dinero, yo no tenía planta porque era freelance. En eso el Sr. Rodríguez me dice: 'Esta es tu casa' y ahí sí me salió el carácter y le dije: 'No, cabrón, esta no es mi casa porque de mi casa no me corren'.

Les dije que tenían todo el derecho de quitar y poner gente, pero le dije: 'A mí no me mientas, cabrón'. Ni me despedí y le aseguré que mientras él estuviera en Televisa yo jamás regresó", remató.

Una vez fuera de Televisa Deportes, Eduardo Camarena probó suerte en el programa de radio "Juego Limpio", de Adrenalina Radio.

Posteriormente tuvo paso por La Octava Sports y actualmente su principal espacio en los medios es a través de YouTube, donde junto a otros comunicadores como Óscar Guzmán y Jorge Murrieta lleva el programa "En Conexión".





