‘Canelo no es ídolo y dudo que alcance esta etiqueta’, dice 'Lama Lamita'

CDMX.- En ‘El Dictado’, Eduardo Lamazón ‘Lama Lamita’, señaló que Canelo Álvarez no es ídolo aún y explicó por qué no lo considera así.

Tras la pelea de Canelo Álvarez ante Caleb Plant, Eduardo Lamazón señaló que le preguntaron si el boxeador mexicano es un ídolo y mencionó que aunque el peleador es seguido por multitudes, aún no es ídolo.

Yo digo que no es ídolo, cuando menos todavía. Vamos a dejar que termine su carrera y a ver, pero dudo que alcance esta etiqueta de idolatría tan anhelada porque no cumple con todos los preceptos necesarios. No tengo nada en contra de Canelo, pero quiero ser coherente con lo que he dicho siempre”, declaró Lamazón.