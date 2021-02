El Burro Van Rankin trolea y enfurece a David Faitelson por castigo al América

“Lord Deudor”, así denominó Jorge Van Rankin a David Faitleson en la “novela” que ambos protagonizaron en Twitter, esto gracias a una serie de mensajes que tuvieron como eje central la apuesta que Faitelson lanzó antes de que América perdiera los tres puntos ganados ante Atlas.

Enfrentamientos, risas, intervenciones de otros personajes para hacer “montón”, esta historia cibernética tuvo de todo y también una gran molestia por parte del comunicador de ESPN: “Yo no le debo nada a nadie”, aseguró.

Ya lo pensé bien David, yo tomo la apuesta, mi casa, la cabellera y pongo hasta me moto vespa! TOMO LA APUESTA! Afición están de testigos, espero cumplas si pierdes..... https://t.co/vvgtebLZTD — Jorge Van Rankin (@burrovan) February 22, 2021

Previo a que la Comisión Disciplinaria fallará a favor del Atlas, Faitelson era de las personas que pensaba que, por ser América, no habría castigo alguno: “1000 a 1 a que no le quitan los puntos al América. Es más, apuesto mi casa, la cabellera y hasta a mí”, señaló en un “tuit” posterior a la polémica en la cancha del Jalisco.

Van Rankin, americanista de hueso colorado, se “enganchó” con lo publicado por el periodista y lo demostró al aceptar la “apuesta” que Faitelson había lanzado: “Ya lo pensé bien David, yo tomo la apuesta, mi casa, la cabellera y pongo hasta mi moto vespa! TOMO LA APUESTA! Afición están de testigos, espero cumplas si pierdes”.

Al parecer, la historia había terminado con un par de comentarios posteriores en los que Faitelson comentaba que “se había tardado” en aceptar la apuesta y Van Rankin le respondía “vete a echar tu vino espumoso con @joserra_espn porque se va calentar”, pero este martes la novela continuó.

“Como te amaneció querido @Faitelson_ESPN. A cumplir tu palabra o quieres ser #LordDeudor. ¿O qué opinan queridos amigos? ¿Tiene que cumplir? Eso es de caballeros”, “tuiteó” el “Burro”, y después “retuiteó” los comentarios de otros americanistas como Adrián Uribe, Arath de la Torre, Juan Osorio o Alexis Ayala que sólo llegaron a “hacer montón”.

Faitelson no soportó más después de eso y “explotó” justificando el “tuit” publicado: “No se confundan. Yo soy un periodista de deportes. No me dedico ni pretendo dedicarme al espectáculo. Utilicé una especie de “licencia poética” para desafiar al poder y retar que no existiría castigo para el América. Lo hubo. Lo aplaudo y punto. Yo no le debo nada a nadie”.

Y tú, @burrovan en especial, déjate de tonterías con lo de #LordDeudor. No somos iguales. No somos amigos. Tenemos un nivel distinto de educación. Tú y tus “amiguitos” de las novelas y los “progamuchos” de TV ya saben a donde pueden irse…Yo no lo debo nada a nadie… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) February 23, 2021

Y agregó: “Y tú, @burrovan en especial, déjate de tonterías con lo de #LordDeudor. No somos iguales. No somos amigos. Tenemos un nivel distinto de educación. Tú y tus “amiguitos” de las novelas y los “programuchos” de TV ya saben a donde pueden irse…Yo no le debo nada a nadie”.

Van Rankin cerró la novela con una “puntilla” más: “Te recuerdo @Faitelson_ESPN que durante años fuiste partícipe del duopolio que tanto criticas; JAMÁS te escuché pronunciarte en contra. Buscaste hasta el cansancio, a espaldas de tu casa, venirte a la que es la mía. Tu educación podrá ser muy buena; tu ética es raquítica (...) Y te recuerdo @Faitelson_ESPN eres #LordDeudor”.