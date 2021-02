El Celaya no está en venta, afirma directiva

La directiva del Club Celaya desmintió una posible venta del equipo, incluso comentaron que nunca existió una oferta como especuló el comentarista deportivo Miguel Ángel Luis Castillo en su columna en el Diario Récord.

En su columna, Luis Castillo afirmó que los dueños del Celaya ya le pusieron precio y que incluso se supo de una oferta que fue rechazada, pero los directivos del club astado desmintieron esta versión.

Manuel Portilla, director general del Club Celaya, dijo que esta información es falsa, y que el conjunto astado sigue trabajando de cara a lo que viene en la Liga de Expansión.

Reiteró que Celaya sigue trabajando y mentalizado en su proceso, además de que dijo que lo publicado en la columna carece de fundamento.

“Es totalmente falso, no tiene ningún sentido, no dice de dónde saca la información. Son cosas que él se inventa por vender, y por hacer cosas escandalosas, no es la primera vez que pasa, no hay ni de qué hablar porque es falso todo lo que está declarando, el equipo tuvo un gran desempeño el torneo pasado, tenemos un buen arranque en este torneo, nuevas incorporaciones, todos contentos, la gente está contenta, el equipo está contento, la directiva también. Hay que hablar de las cosas buenas que está haciendo el club y del desarrollo de la liga, de jugadores, de partidos, con tanta intensidad y tan divertidos que están jugando, es de lo que hay que hablar y no inventar chismes y rumores sin fundamento, no inventar cosas para vender y generar expectativa”, puntualizó el directivo.