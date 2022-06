‘Le pedí chance a mi hijo como auxiliar y me mandó al carajo’, revela 'El Chelís'

CDMX.- En entrevista para el programa ‘Tiro libre’ de TUDN, José Luis Sánchez Solá ‘El Chelís’ habló sobre volver a dirigir y aseguró que en sus intentos, le pidió a su hijo el ser su auxiliar técnico, pero, detalló, lo mandaron al “carajo”.

En plática con Alejandro de la Rosa, Emanuel Villa y Marc Crosas, ‘El Chelís’ contó que esperará este año y si no consigue algo, dejará la dirección técnica, revelando que le pidió oportunidad a su hijo Isidro para ser su auxiliar técnico, pero recibió respuesta negativa.

Me fui con Isidro, mi hijo, y dirige a un equipo en sexta división de España, y le pedí chance, y me mandó al ca…, no me aceptó como su auxiliar”, declaró ‘El Chelís’.