El Leganés confirma que Javier Aguirre no continuará como su DT

León.- El Leganés estaba condenado antes de la llegada de Javier Aguirre, el estratega mexicano, sin embargo, lo mantuvo con vida hasta la última jornada pero no pudo más. El cuadro pepinero descendió y el “Vasco” se despidió.

Por medio de sus cuentas en redes sociales, el Leganés dio a conocer que Aguirre dejó de ser el entrenador del equipo esta semana. Esto es sólo una confirmación, pues el mexicano ya lo había dado a entender al final del encuentro ante el Real Madrid.

"Siento que es mi despedida del Leganés. No fui capaz de cumplir el objetivo. Me sentaré a ver si quieren que continúe. Siento mucho dolor por los chicos porque están destrozados. Merecimos algo más”, señaló de acuerdo a Marca Claro.

��COMUNICADO | El C.D. Leganés y Javier Aguirre no continuarán juntos #GraciasJavier ���� �� El Club agradece al técnico mexicano y a su cuerpo técnico el gran trabajo realizado en este tiempo.

Incluso la presidenta del equipo María Victoria Pavón ya sabía la decisión que se tomaría luego de lo sucedido. Y aunque prefirió no hacer alusión al penal que no se marcó a su favor, señaló que el arbitraje les arrebató puntos durante la temporada.

“No seguirá en el equipo, él nos dijo que no. No lo hemos hablado muy en serio, pero él lo dio como que se había despedido. Me imagino que mañana -lunes- charlaremos, pero veo difícil que siga (...) Estamos muy molestos porque han sido muchos puntos los que nos han quitado esta temporada, está claro que hicimos las cosas mal pero los árbitros también nos han ayudado a conseguir el descenso”, aseguró la dirigente.