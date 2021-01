El Piojo Herrera se subiría al ring con Christian Martinoli ‘para darnos unos cates’

México.- Miguel Herrera, exDT del América y la Selección Nacional, reconoció que si tuviera la posibilidad de subirse al ring con un personaje, elegiría al narrador de TV Azteca, Christian Martinoli.

Herrera participó en el podcast "En Tus Zapatos" donde le preguntaron con quién se subiría al cuadrilátero a pelear. Entre las opciones estaban Martinoli, Hernán Cristante y el ex árbitro Marco Antonio Rodríguez, entre otros.

"De todos los que mencionaste, al único que subiría al ring para darnos unos cates sería a Martinoli y nada más, pero es más por todas las circunstancias, de que atacó a mi familia, a mi hija, pero nada más. Si me lo cruzo ahorita en el camino, él va para allá, y yo para acá, en mi cabeza no está pasando algún rencor o hacerle pagar por las cosas que pasaron.

"Te faltó uno, yo los pondría en fila. Éramos muy amigos, pero desafortunadamente no sé qué le pasó en el camino al señor Antonio Carlos Santos, pero bueno, me ha atacado por todos lados", dijo Herrera en entrevista con TUDN.

Moi no lo convenció

Por otro lado, el "Piojo" recordó la razón por la cual dejó a Moisés Muñoz fuera del Mundial de Brasil 2014. El estratega reconoció que Guillermo Ochoa, Jesús Corona y Alfredo Talavera trabajaron más que Muñoz durante el proceso.

"Al ver trabajar a los cuatro, pues tres trabajaban impresionante, y Moi, con muchas cualidades al mismo top que ellos, no era tanto de trabajar. Le decías: '10 pelotas de este lado y 10 del otro' y cuando se cumplía la pelota 20, pues 'ciao y se acabó, yo ya terminé.

"De repente ves que los otros no, 'paraban tres más, dos más, y ahora me voy al gimnasio, o ahora me voy a aventar a trabajar y en la tarde me pedían más trabajo'. Bueno, pasa por verlos trabajar así", sentenció.