El TAS rechazó la apelación de clubes del Ascenso MX

Buenos Aires.- El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) rechazó hoy la apelación de tres clubes del ascenso que buscaban revertir la medida tomada por la Liga MX y que impide el movimiento deportivo entre categorías por cinco años.

Según confirmó Súper Deportivo, el máximo tribunal deportivo no hizo lugar a la presentación efectuada por Correcaminos, Leones Negros y Venados FC.

De esta manera y al no haber otra instancia para recurrir, los clubes de la segunda categoría no podrán ascender a la Liga MX hasta 2026 y los de la Primera no descenderán.

Entre otros aspectos, los clubes mexicanos del ascenso esgrimían que la asamblea en la que se tomó la controversial decisión fue convocada de manera irregular, debido a que faltaba un acta.

La demanda era directamente contra la Federación Mexicana de Futbol y contra la Liga MX.