‘El VAR solo entró en contra del Barcelona’, reclama Koeman; equipo suma dos derrotas seguidas

Barcelona, España.- Al final del Clásico entre FC Barcelona y Real Madrid, el técnico Ronald Koeman criticó al VAR, señalando que la herramienta solo ha entrado “en contra” del equipo culé, que sumó su segunda derrota consecutiva.

En conferencia de prensa en el Camp Nou, Ronald Koeman cuestionó a un periodista sobre si era penal de Clement Lenglet a Sergio Ramos, señalando que, para él, no era.

Para mí no es penal. Cuando terminó el partido le he dicho al árbitro que me explique el tema del VAR en España. Llevamos cinco jornadas y el VAR solo entró en contra del Barcelona”, declaró.