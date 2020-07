¿El adiós del Aguirre? Así fue el mensaje del "Vasco" al descender con Leganés

España.- Su esperanza era vencer al Real Madrid y este domingo el Leganés del director técnico mexicano, Javier "Vasco" Aguirre no pudo lograr su objetivo y finalmente descendieron de la primera división española.

Luego de no poder cumplir el objetivo, Aguirre mencionó que era prácticamente su despedida del club azul y blanco, esto luego de ir a consolar a cada uno de sus jugadores quienes se quedaron tendidos en el campo tras el empate a dos.

Creo que es mi despedida del Leganés. No fui capaz de sacar un punto más o dos de hoy y ya está. Cuando uno no es capaz de cumplir el objetivo es normal que prescindan de mí, no me han dicho nada... es tiempo de reflexión”, mencionó al término del partido.