"El árbitro no toma decisiones importantes para nada": Explota 'Tuca' Ferretti contra Jorge Isaac Rojas y el VAR

Toluca, Estado de México.- Luego de que los Tigres de la UANL cayeran por 3 a 2 en la cancha del la "Bombonera" Nemesio Diez ante Toluca, Ricardo "Tuca" Ferretti estratega de la "U", explotó contra el VAR y el arbitraje de Jorge Isaac Rojas al considerar que el colegiado ya "no toma decisiones importantes para nada.

El técnico brasileño señaló:"Mi punto de vista es que cuando iba a usarse este medio yo pensaba que la máxima autoridad que es el árbitro en la cancha es quien iba a tomar las decisiones por si tenía duda. Siento que hoy en día, los árbitros como el VAR toman posiciones cómodas para el árbitro, pues ya no comete errores y que decidan arriba. Las decisiones importantes que las tome otro", explicó en conferencia de prensa.

Creo que es una buena arma para utilizarse y quien debería usarlo es el árbitro. Me pongo en su lugar y si tengo duda, voy y reviso. No tengo duda, que no me digan. Cae en la situación que el árbitro no toma decisiones importantes para nada. Creo que el árbitro ya no es la máxima autoridad y la FIFA debería revisar esta situación. Para mí el árbitro debe tomar las decisiones y si tiene duda, revisar con el VAR", dijo.