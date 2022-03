Washington Aguerre vivió momentos de angustia: “Me ponía a llorar porque podíamos quedarnos sin trabajo”

Se habló durante días de la posible desafiliación del Querétaro luego de la bronca que tuvo lugar durante el partido contra Atlas en La Corregidora, y aunque la Liga MX dejó de lado esta opción, la posibilidad de quedarse sin trabajo angustió durante días al arquero queretano Washington Aguerre.

“Cuando llegaba a casa y me acostaba, me ponía a llorar porque no podía creer que estuviera pasando esto”, confesó el uruguayo en la entrevista que ofreció para Superdeportivo, en la que también pudo observar testimonios de aficionados tapatíos que reconocieron el papel que jugó en La Corregidora.

Aguerre hizo lo que pudo para que los aficionados de Querétaro no causaran más estragos, aunque no pudo evitar que pese a que los jugadores fueron los menos culpables, cuando se hablaba de una desafiliación, serían los más perjudicados.

“Cuando empezaron a salir las noticias y que se hablaba de la desafiliación, éramos más de 1,500 personas que nos quedaríamos sin trabajo pagando por algo que hicieron otras personas. Soy sincero, cuando llegaba a casa y me acostaba me ponía a llorar porque no podía creer que estuviera pasando esto: ayer estábamos jugando y hoy podíamos quedarnos sin trabajo”, aseguró.

Aguerre pidió un alto a la violencia a través de un mensaje en su botella de agua | Foto: Mexsport

Si bien agradeció que, aunque no en La Corregidora, Querétaro sí seguirá en el Clausura 2022, pidió justicia a la Liga MX, pues con las decisiones que finalmente se tomaron se está castigando a todos, menos a los responsables.

“Doy gracias a Dios que seguimos con trabajo, que podemos disfrutar del futbol, tomar consciencia de todo, pero que haya justicia, porque por gente sin corazón, nosotros estamos pagando por algo que no hicimos, me angustié un montón, mi familia en Uruguay también estaba preocupada porque no sabíamos que sucedería”.

A poco más de una semana de los lamentables hechos que tuvieron lugar en la jornada 9 de la Liga MX, Aguerre no ha regresado a La Corregidora, algo que de cierta manera agradece, pues no será sencillo borrar las imágenes que dejó aquel 5 de marzo.