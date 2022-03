El conductor Adrian Marcelo fue anexado en transmisión en vivo por el cantante Christian Meza VIDEO

El conductor Adrian Marcelo fue anexado en transmisión en vivo por el cantante Christian Meza.

Adrian realizaba un en vivo en el que se dedicó a contestar preguntas de sus seguidores al cual tituló “Cotorreando con la banda”.

Todo iba bien hasta que derepente en la transmisión sale Christian Meza junto a dos acompañantes, quien preguntó la razón por la cual habían entrado a su casa.

“¿Les habló mi vieja o que p*do? ¿Dónde está mi esposa?”.

Meza contestó que habían acudido para llevarlo a un anexo, por los múltiples problemas que ha presentado a petición de su esposa:

“Es que andas cagando palo, ya te vió tu señora, estas cagando el palo bien machín o sea no andas haciendo las cosas bien”.

Los ánimos del conductor comenzaron a elevarse, quien intentó salir de su habitación, por lo que fue sometido tomándolo por los brazos para controlarlo y hablar con él.

Lo último que pudieron ver los seguidores del conductor, fue como entre cuatro personas lograron someterlo al piso, cargarlo fuera de su habitación y así llevarlo al respectivo centro de rehabilitación.

Christian Meza compartió el lunes en su canal de YouTube un video donde aparece Adrián Marcelo en el centro de rehabilitación, donde fue sometido por dos sujetos y amarrado de los pies.

En el clip se ve cómo le dan la bienvenida y cómo los padrinos que le asignaron lo invitan a reflexionar sobre los problemas que conlleva ser adicto a las drogas y el alcohol.

"Soy Adrián Marcelo y soy drogadicto. Toda la vida he sido adicto a las sustancias, no sé si lo saqué de mi papá, definitivamente no fue de mi mamá, no sé en qué momento conecté con esa personalidad autodestructiva mía"

“Hay algo en la mente de nosotros, de los que estamos así porque la verdad sí somos iguales, somos iguales quienes nos drogamos, quienes tenemos una conducta adictiva, no sé si estamos llenando un vacío, no sé si estamos queriendo acortar nuestra estancia en este mundo pero así somos".

Adrián confesó que él comenzó a fumar marihuana desde hace 12 años, cuando tenía 20, y desde ahí no la ha podido dejar.

Agregó que ha utilizado la "mota" combinada con alcohol o cocaína, y también ha probado el LSD.

"Todo lo que platican de cuando forjan un porro hasta se me eriza la piel porque no puedo encontrar otro grado de satisfacción o de placer en otras cosas. Me gusta el deporte, me gusta estar con mi familia, los amo, estoy seguro de que ustedes aman a sus familias, drogarse no tiene nada que ver con no querer a tu familia, al contrario, ves la impotencia de que a pesar de que los amas, amas más la sensación de estar drogado y ese pedo es algo delicado, es algo muy fuerte tener como la realización de que te gusta más estar drogado que estar con tu hija, con tu hermana, tu papá"

Marcelo aceptó que el primer paso es estar conscientes de ser adictos y más quienes fuman marihuana

"La mota realmente es una adicción psicológica ni siquiera es física, está demostrado, ni siquiera ejerce un peso sobre el sistema de recompensa que está en el lóbulo frontal. Cristal, la cocaína, la heroína, los opioides, al chile, si lo hacen, pero la mota no y siempre la he tratado de defender, pero la realidad es de que la mota me ha hecho escarbar a veces en mis pensamientos y dentro de ellos me siento vacío también y decido encontrarle uso a esas sustancias".

Lo último que menciona en su discurso hace pensar que aunque fue actuado la forma en que fue llevado al anexo, el propósito de ello fue ayudar a reflexionar sobre las adicciones con su testimonio.