‘Se está llegando al final’: Andrada prepara su llegada a Rayados de Monterrey

Sólo detalles restan para que Rayados de Monterrey y Boca Juniors anuncien el traspaso del portero argentino Esteban Andrada hacia el cuadro de la Sultana del Norte.

Luciano Nicotra, representante de Esteban Andrada, charló en el programa radial argentino Futbol Continental y aceptó que el trato está prácticamente hecho y sólo resta que el arquero hable personalmente con Juan Román Riquelme, hoy directivo de Boca Juniors.

“Lo que falta son cosas muy chicas para que se defina, yo creo que después de la charla de Esteban con Riquelme se puede resolver", contó Luciano Nicotra.

El cinco de junio, Súper Deportivo reveló que el trato entre Rayados y Boca Juniors está dado, pues los mexicanos se comprometieron a pagar casi seis millones de dólares.

Según el agente Luciano Nicotra, sólo resta aclarar una deuda que tiene Andrada con Boca Juniors, club que le dio un adelanto de sueldo en 2019, para que terminara de construir su casa. El portero pretende cubrir la deuda renunciando a un porcentaje de la comisión que le toca por el pase a Rayados.

“Hay una charla pendiente entre Román y Esteban, no sé quién la generó, no importa. No sé qué se va a hablar. Desde lo contractual está todo muy claro y el jugador nunca tuvo la intención de no reintegrar el dinero que le prestaron".