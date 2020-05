El día que amenazaron con romperle las piernas a Jordan

Estados Unidos.- Apenas termino 'The Last Dance' pero las reacciones por el documental sobre la vid y carrera de Michael Jordan apenas comienzan, muchas de ellas inmortalizadas en entrevistas y declaraciones por parte de personajes cercanos al 23 de los Bulls, tal como el caso de Bill Cartwright.

Una de las vivencias dadas entre estos dos ha sorprendido a todos, luego de que se diera a conocer que Jordan gustaba por bullear a todos sus compañeros hasta que un día se topó con pared, luego de que Cartwright se irritó al saber que en un entrenamiento Jordan ordenó al resto del equipo no pasarle el balón .

Tal situación hizo que Bill dijera una de las frases que llamó por mucho la atención de los ahí presentes al decirle: “Voy a omperle las piernas”.

Mira, no me gustan las cosas que te he escuchado decir sobre mí, ni que les digas a los chicos que no me pasen el balón. Si vuelves a hacer algo así nunca volverás a jugar al baloncesto porque te romperé las dos piernas”, récordó Cartwright.