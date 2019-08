El emotivo mensaje de Mauro Boselli a JJ Macías, su 'heredero' en el León

León.- Mauro Boselli no olvida su paso por el León, con el que jugó entre 2013 y 2018, pero siente que su puesto en el centro del ataque está muy bien cubierto por el juvenil José Juan Macías.

Entrevistado en el programa Futbol Al Día Bajío, desde Río de Janeiro Boselli recordó las charlas que tuvo con el JJ Macías, incluyendo una cuando el juvenil aún jugaba para las Chivas.

Boselli celebra su gol en la Final del Apertura 2013, ante América.

"Nos tocó jugar un amistoso en Estados Unidos (Chivas Vs. León, en 2018), él no estaba jugando mucho con Chivas y al final los dos equipos estábamos yendo hacia el camión y él se me acercó", recordo Boselli en la entrevista telefónica.

Me estaba pidiendo consejos sobre lo que tenía que hacer, qué es lo que debía mejorar para tener más oportunidades en Chivas".

Al final de ese año, Macías fue cedido por Chivas al León y durante la pretemporada el JJ compartió vestuario con Boselli, quien saldría del club al poco tiempo.

José Juan Macías en su primer entrenamiento con León, en diciembre.

Esas semanas juntos sirvieron para que Boselli se convenciera de que Macías sería su "heredero" con la Fiera y para que el JJ aprendiera del argentino.

Boselli en México:

3 títulos de goleo individual

2 títulos de Liga

130 goles con León

"Después tuve la posibilidad de estar algunos entrenamientos con él y recuerdo que charlamos mucho de lo que debía mejorar para realmente trascender en Primera División y cumplir su objetivo de primero jugar acá y luego irse a Europa", añadió El Matador.

Y aunque nunca pudieron estar juntos en la cancha, pues Boselli no participó siquiera en los amistosos de pretemporada, Macías aprovechó las prácticas para charlar con el exjugador de Boca Juniors.

"Recuerdo que charlamos sobre que no estaba jugando y yo le dije que siguiera trabajando, porque yo sabía que quien se iba a quedar con el puesto de titular era él y el tiempo me dio la razón", recordó Mauro, segundo máximo goleador en la historia del León.

(Macías) tiene mucho futuro, espero que siga por ese camino y que en poco tiempo tengamos la oportunidad de verlo jugar en Europa".

Actualmente, Boselli juega el Brasileirao con Corinthians y enfrenta la Copa Sudamericana, mientras que Macías es titular indiscutible de la Fiera y en el presente Apertura 2019 ha marcado tres veces, incluyendo dos tantos de penal el sábado pasado, a costa de las Chivas.