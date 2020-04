‘Él empezó todo’: Miguel Herrera aún no perdona a Christian Martinoli

México.- Miguel Herrera reavivó la polémica con Chistian Martinoli, a quien acusó de comenzar el conflicto que derivó en la salida del Piojo de la Selección Mexicana, en 2015.

A través de una charla en Instagram Live con el exfutbolista Félix Fernández, El Piojo Herrera recordó el enfrentamiento con Martinoli en Estados Unidos, cuando el entonces técnico tricolor agredió al comentarista, días antes de ser despedido.

“No soy Dios para perdonar”, lanzó tajante Herrera cuando Félix Fernández le cuestionó sobre si había olvidado el incidente con Martinoli.

A él sí no le daría la mano, porque sinceramente sigo muy adolorido de una situación que traté de se arreglara y ese wey no quiso”.

Herrera recordó que antes de la agresión, se sintió atacado por Martinoli, quien supuestamente criticó a una hija del Piojo.

Además, el técnico reveló que trató de arreglar el tema buscando a Luis García, exfutbolista y compañero de Martinoli en TV Azteca.

Si se lo cruzara en la calle, aclaró El Piojo, jamás saludaría al cronista.

Con Martinoli mil veces te lo digo, con Luis García no me llevo, pero sí lo saludo… (a Martinoli) mil veces le dije que me dejara, que a mí me dijera lo que quisiera, pero a mi familia no. Tres o cuatro veces se lo pedí y me cansé”.