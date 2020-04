¡El fin de una era! ‘Ya no quiero dirigir’, releva La Volpe a Faitelson

CDMX.- En un video publicado por ESPN, el técnico Ricardo Antonio La Volpe reveló que ya no tiene pensado dirigir, pero sí seguir en el futbol, con lo que marca el fin de una era.

Entrevistado por David Faitelson, el comentarista le preguntó si tenía pensado volver a dirigir, a lo que el técnico argentino señaló que no.

No, estoy eligiendo ser Director Deportivo, ya no quiero dirigir más, Faitelson. Pasó la edad, ya me pasó esa presión”, reveló La Volpe.