El fondo del meollo

Cuando Saúl "Canelo" Álvarez esté disputando la pelea 58 en su carrera profesional contra el turco Avni Yildirim, las miradas de todos estarán ahí, de fanáticos, de haters, de analistas, de todos.

De esas contiendas que suma al momento ha ganado 54, empatado dos y solamente tiene una derrota, la que sufrió el 14 de septiembre de 2013 ante Floyd Mayweather Jr., en Las Vegas. "El Canelo" está en la lista de honor de programas de televisión más vistos de los pasados dos años, superando a reallity shows como Quién es la máscara, La Voz Kids, Pequeños Gigantes e incluso al futbol mexicano. Las peleas contra Sergey Kovalev y Daniel Jacobs en 2019 fueron el lugar 1 y 3 de los programas de mayor audiencia y la de diciembre del año pasado contra el inglés Callum Smith, se ubicó también en la posición de honor dentro de los cinco programas más vistos, datos por supuesto de la empresa Nielsen-Ibope.

Los sábados de sus peleas se han convertido como en un Super Bowl a la mexicana, un pretexto para sentarse frente a la televisión, sin importar que te guste el boxeo o no; todos saben, todos opinan. Pero por más que sea ganador, un deportista que solamente ha perdido una sola maldita vez, aún así hay una corriente de detractores, la mayoría insoportables, que se dedican a minimizar lo hecho por Álvarez.

Hay quienes han seguido y analizado el boxeo, y como voces autorizadas podrán emitir críticas profundas, sin rencores y sin línea. Pero hay quienes no tienen derechos de transmisión o bien no son amigos de "Canelo", y solamente por esa razón se dedican a construir conceptos negativos y muy vulgares, como el típico lugar común de que siempre le ponen bultos y por eso gana. Envidias, muchas envidias existen con el "Canelo". Odiado o amado, pero nadie lo ignora. Es como el América del boxeo, con una emblemática diferencia, que sí se ha dedicado a mandar a freír espárragos a sus detractores, como él los llama: "Fans frustrados y son los que más ven", y tiene razón, porque tanto odio no se podría entender con estar tan pendientes de lo que hace cada vez que se sube al cuadrilátero. Declaración magnífica de Saúl en una magnífica entrevista de mi compañero, amigo y la voz más reconocida del boxeo en la actualidad, Rodolfo Vargas para Azteca Deportes.

Extraña la sede para esta pelea, un lugar lejano a mexicanos que viven en Estados Unidos. Florida siempre ha sido el eslabón sudamericano y caribeño para la inmigración, es abrir un mercado novedoso, distinto al de California, Nevada, Texas y Nueva York, lugares repletos de connacionales que hacen de este tipo de peleas toda una festividad.