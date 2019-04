León.- El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, aceptó que le gustaría ver un Clásico entre León e Irapuato en la Liga MX.

Sus comentarios surgen en medio de los rumores sobre la mudanza de Lobos BUAP a Irapuato, con lo que Guanajuato tendría dos equipos en el máximo circuito.

El Estadio Sergio León Chávez tendría futbol de Primera División otra vez.

"¿A ustedes no les gustaría tener un Clásico León Vs. Irapuato?", cuestionó el gobernador a los reporteros que a su vez le preguntaban sobre la mudanza del equipo poblano a la ciudad fresera. "A mí sí me gustaría ver un León Vs. Irapuato", añadió.

Al inicio de esta semana se confirmó que Diego Sinhue Rodríguez tuvo un acercamiento con empresarios interesados en la mudanza, aunque la directiva de los Lobos aclaró luego que no hay una negoación formal.

Los Lobos saldrían de Puebla debido a las pobres asistencias en su estadio y a que el reglamento ya les permite el movimiento, luego de cumplir con los dos torneos obligatorios en la ciudad.

Actualmente Irapuato sólo tiene equipo de Segunda División y pelea por un lugar en el circuito de Ascenso MX.

El duelo León Vs. Irapuato es considerado el clásico más importante en Guanajuato, aunque en realidad los equipos han coincidido poco en Primera División.