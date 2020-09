El heroico cuarto lugar de Checo Pérez en el GP de Rusia

Rusia.- -En una intensa batalla por el cuarto lugar, el mexicano Sergio Pérez defendió la posición con uñas y dientes.

Una mala arrancada en la pista de Sochi relegó a Checo de la cuarta a la sexta posición, por detrás de los dos Renault, pero, con grandes rebases en las curvas logró reposicionarse en el cuarto lugar hasta el final de la carrera.

"Teníamos buen ritmo, especialmente en el primer stint cuando íbamos con el compuesto más suave de todos, manejamos muy bien, era mucho calor y creo que fue la clave.

"Los Renault empezaron a degradar muy pronto, pasé a Ricciardo en pista y luego a Ocon y a partir de ahí creo que nuestra carrera se nos acomodó bastante bien y pudimos hacer un buen ritmo hasta el final", sentenció el tapatío.

En su último año con Racing Point, Pérez aseguró que en las siguientes fechas continuará buscando buenos resultados para seguir sumando puntos para el Campeonato de Pilotos y también para el de Constructores.

"He estado aquí 10 años, yo creo que una o dos no me cambia la vida, al final creo que los equipos saben lo que puedo y lo que no puedo hacer, me enfoco en dar lo mejor de mí en las últimas carreras, recuperar lo perdido en el campeonato y cerrar muy fuerte.

"Espero ya tener las mejoras en la próxima carrera y poder ser aún más competitivo", dijo Pérez, quien sumó 12 puntos en Rusia para llegar a 56 en el campeonato.