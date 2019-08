El mensaje de Nacho Ambriz al JJ Macías por quedar fuera de la Selección Mexicana

León.- Aunque los seis goles marcados en el Apertura 2019 lo colocan en los cuernos de la luna, José Juan Macías debe mantener los pies en la tierra, esto aseguró Ignacio Ambriz cuando fue cuestionado por la ausencia del joven delantero en el Tri de Gerardo Martino.

“Tiene que trabajar bastante para llegar a la Selección”, respondió el estratega esmeralda, quien si bien reconoce el talento de Macías, autor de seis de los 15 tantos que ha marcado León en esta campaña, le recomendó tener calma.

“Es todavía muy joven, tiene que trabajar bastante para llegar a la Selección, creo que debe tener calma, las cosas le están saliendo bien pero siempre he creído en los tiempos, no se puede decepcionar o frustrar porque no aparece", agregó.

Simplemente que siga trabajando con esa humildad, con esas ganas de trascender”.

'Resultado justo'

Ante Santos, el joven verdiblanco se encargó de abrir el marcador para La Fiera e igualar el partido; al final, ambos conjuntos repartieron puntos y esto, para Ambriz, fue justo.

“Para como estuvo el juego fue justo el resultado, tampoco voy a decir que Santos no nos inquietó, sí nos inquietó y cualquiera de los dos pudo haber ganado", agregó Ambriz

Fue un buen partido, estábamos en casa y me hubiera gustado ganar pero un punto no es malo”.

Ignacio Ambriz reclama una mano ante Santos.

El compromiso, según lo que comentó Ángel Mena a principios de esta semana, era conseguir nueve puntos de nueve posibles; por ahora, los Verdes suman cuatro y, en el horizonte, ya aparece Tigres.

“Si queremos ganar tenemos que prepararnos bien, recuperar a los jugadores y esperar que el juego será parecido a este, quizá Tigres no presiona tanto como Santos pero necesitamos jugar bien al futbol”, concluyó Ambriz.