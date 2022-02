El mexicano que le robó a Tom Brady en pleno Súper Bowl

En toda la historia de la NFL, no se ha tenido registro de un regreso tan espectacular como el de Tom Brady y Nueva Inglaterra en el Super Bowl 51 ante los Falcons de Atlanta, con 25 puntos sin respuesta para un marcador final de 28-34.

Fue una actuación memorable de Tom Brady para conseguir entonces su quinto anillo de Super Bowl y esa noche es recordada como uno de los regresos más grandes en la historia del deporte.

Sin embargo, mientras la algarabía se vivía en el campo, en los vestidores ocurría uno de los robos deportivos más criticados de la historia orquestado por un periodista mexicano.

Mauricio Ortega, quien entonces era director del periódico La Prensa, entró hasta los vestidores del estadio sólo para robarse el jersey con el cual Tom Brady logró llevarse el Súper Tazón.

“Alguien ha robado mi jersey, estaba aquí; sé exactamente dónde lo puse”, expresó el icónico número 12 de los Pats, lo que originó las investigaciones a petición del vicegobernador de Texas, Dan Patrick, quien pidió ayuda a la policía estatal para esclarecer los hechos.

Todo esto desencadenó toda una operación donde intervinó la FBI, la NFL, la Policía de Houston y hasta la Procuraduría General de la República Mexicana (PGR).

Todas las investigaciones arrojaron un común denominador: Martín Mauricio Ortega Camberos, descubierto paseándose tranquilamente por los vestidores del estadio aún sin tener acceso a esa área.

Con este vídeo que después se dio a conocer en medios de comunicación, Ortega fue seguido por la FBI y PGR, saliendo a la luz que buscaba coleccionistas que compraran artículos en Estados Unidos y México, algo que lo convirtió en el sospechoso número uno.

Fue hasta mayo de 2017 donde se consiguió una orden para registrar su casa y fue allí donde se encontró el jersey de Brady; no obstante, no era el único “recuerdo” de la NFL que tenía en su colección, pues también contaba con un jersey que usó ante los Halcones Marinos de Seattle en el Super Bowl 49, además del casco de Von Miller, linebacker de los campeones Broncos de Denver en 2016 y que fue nombrado MVP del Super Bowl.

Aunque Ortega aceptó la responsabilidad, los Patriotas declinaron presentar cargos contra el periodista por el partido que disputarían en México ante los Raiders en la siguiente campaña regular y no querían cargar con problemas legales.

El mexicano no recibió cargos en México, pero le fue revocada su visa de forma permanente por el Departamento de Migración de Estados Unidos.

“Efectivamente yo tomé jerseys de futbol de Tom Brady del Super Bowl LI, lo cual lamento muchísimo. Prefiero no entrar en detalle. Lo que sí te puedo decir es que en ningún momento estuvo planeado tomar lo que no me pertenecía. Eso te lo puedo garantizar”, declaró Ortega para un documental de Fox Sports y NFL Films sobre el suceso.