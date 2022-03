Futbolista pidió que le amputaran una pierna: ‘O te rindes o sigues adelante'

Bruno Rodríguez, artillero que portó distintas camisetas alrededor de la orbe futbolística, narró cómo su vida cambió drásticamente cuando tenía 33 años de edad y le quedaba muchísimo por vivir dentro de las canchas, pero un constante dolor lo orilló a retirarse.

Una durísima lesión en el tobillo izquierdo terminó por arruinar un sueño que, al menos, le restaban otros cinco años más en ser experimentado.

A pesar de una corta carrera futbolística, el atacante francés pudo portar la camiseta de hasta once equipos desde su debut en 1992 con el AS Mónaco de su país natal.

La mayoría de su carrera la desarrolló en la Ligue 1, circuito donde portó camisetas como las de SC Bastia, FC Metz, AC Ajaccio y París Saint-Germain.

Tuvo dos aventuras fuera de su país en Inglaterra con Bradford City en 1999 y en España con el Rayo Vallecano en 2001.

Pudo disputar, alrededor de todos estos equipos, 259 partidos en los que pudo anotar en 76 ocasiones.

Durante sus 14 años como futbolista profesional, Bruno Rodríguez confesó haber sentido siempre molestias en su tobillo derecho, pues ni las infiltraciones podían erradicar el dolor que, constantemente, subía de intensidad.

“Cuando jugaba, tenía muchas torceduras de tobillo. Siempre quise jugar, tanto los pequeños como los grandes partidos. Nosotros, como futbolistas, no somos conscientes de las consecuencias”, relató el ex futbolista para el diario L’Equipe.

Por el constante dolor llegó a sufrir hasta 12 intervenciones quirúrgicas que, simplemente, no pudieron contrarrestar el mal en su muy golpeado tobillo derecho.

“Durante la penúltima operación me quitaron el maléolo (parte interna del tobillo). Causó un tumor. Hace mes y medio tuvimos una última reunión con los médicos y decidí que cortaran”.

La decisión de la amputación no fue para nada sencilla, pero de eso no se arrepiente en nada, pues tras el calvario que vivió, las cosas cambiaron para bien.

“No tenía autonomía. Mi esposa tenía que levantarme. Si tuviera que quedarme como estaba antes, no habría durado mucho. Me alivia seguir adelante y ver qué sucede. Me preparé psicológicamente con mi esposa”.