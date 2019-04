El romance entre la afición y un León indomable

León.- Aunque se dice que con el equipo se está en las buenas y en las malas, lo cierto es que la racha que presume León desde la Fecha 4 ha motivado a la afición que en anteriores torneos, se había alejado del Nou Camp.

Cada 15 días, el inmueble leonés atrae nuevamente a aquellos seguidores que estaban algo perdidos y les ha permitido disfrutar de nuevo del futbol que ya extrañaban.

Los jugadores salieron con narices azules, en apoyo a la inclusión hacia el autismo.

"Aunque no soy de aquí, tengo muchos años siguiendo a León (...) Antes no venía, ya ni comprar la playera cuando iban mal, ahora desde que empezaron van bien y ojalá así sigan, pero sólo que no se queden hasta arriba porque los de arriba no ganan", dijo Martha Ruiz, quien reside en Salvatierra y ha viajado a Morelia y Querétaro acompañando a los Verdes.

Y León no será el único sitio que la familia de esta seguidora visite, pues ya planean el viaje a Puebla independientemente de los resultados.

El siguiente juego nos vamos a Puebla, ahora sí los sigo, allá no vamos todos, hemos ido a Querétaro, a Morelia, a los sitios más cercanos".

León dominó al Necaxa en el primer tiempo del duelo.

Para José Luis Zavala, también seguidor esmeralda, el Estadio León ha tomado un cariz distinto gracias a los triunfos, y aunque lamentó que durante las derrotas existan aficionados que se alejen del equipo, se dijo contento por el ambiente que se ha vuelto a vivir.

El ambiente con los espacios llenos es más agradable, le da un toque diferente, pues mucha gente que no venía sí asiste".

Nacho Ambriz saluda a Memo Vázquez antes del juego.

Agregó que para él, el futbol es diversión y León se divierte en la cancha. "Este es un deporte en el que hay que divertirse, no hay que ser fanático sino disfrutar, en el futbol a uno le toca perder y a otro ganar".