‘Ellos sí me dejan entrar al vestidor’, saluda Jorge Campos a León

Carson, California.- Previo al partido amistoso entre León y Chivas en el estadio Dignity Health Sports Park, pasó Jorge Campos a saludar al cuerpo técnico, señalando que el de León sí lo deja entrar al vestidor, no como otros.

En un video, publicado en las Stories de Instagram de Club León, Jorge Campos aseguró estar muy contento y agradecido con el cuerpo técnico, porque lo tratan “increíble”.

Son grandes amigos de hace mil años, agradecido, porque ellos sí me dejan entrar a su vestidor, hay unos que no me dejan entrar. Bueno, no puedo ni pasar a la puerta”, declaró Campos.