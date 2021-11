‘Estuve al borde de la muerte’, dice Emilio Fernando Alonso y revela motivos por los que salió de Azteca

CDMX.- En entrevista con Antonio de Valdés, Emilio Fernando Alonso contó cuando estuvo “al borde de la muerte” y los motivos por los que se fue de Azteca Deportes.

Mencionando que en 2005 sufrió un derrame cerebral, en su mejor momento, Emilio Fernando Alonso señaló que estuvo cerca de morir.

Al borde de la muerte. Tengo que reconocer y siempre lo he dicho, si no hubiera sido por Patricia (su esposa), ella fue la que se dio cuenta de lo que me estaba pasando, yo no me había dado cuenta, no sentía nada, no me dolía nada”, contó Fernando Alonso.