¡No, Ruso! Tras discusión, Zamogilny rechazó tomarse un café con Emilio Fernando Alonso

Guadalajara, Jalisco.- Emilio Fernando Alonso compartió micrófono con Damián ‘Ruso’ Zamogilny en el partido entre Tapatío y Celaya, pero hubo una discusión entre ambos por el penal al equipo de Jalisco y al final del encuentro, el ‘Ruso’ rechazó tomarse un café con el experimentado cronista.

Al minuto 10’, tras una falta en el área de Ricardo Peña de Celaya a Cristian Calderón de Tapatío, el árbitro Vicente Reynoso marcó penal, pero para ‘Ruso’ Zamogilny no lo era, aunque para Emilio Fernando Alonso sí lo era, por lo que comenzó la discusión entre los cronistas.

No te enojes, Emilio”, le dijo Zamogilny. “No me enojo, soy más tranquilo que el santo Job”, contestó Fernando Alonso.

Pero, al parecer el que se enojó fue ‘Ruso’ Zamogilny, ya que en Twitter, Emilio Fernando Alonso le señaló que no quiso tomarse un café con él, tras el partido.

Don Emilio Fernando Alonso dijo al aire que no estaba enojado, hasta me invitó un café”, escribió ‘Ruso’; “Y no quisiste, porque tú sí estaba ca... “, respondió Alonso, quien añadió que seguirá adelante como siempre, viendo de frente.