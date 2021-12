'Tito' Villa revela que él dio servicio a 'Tuca' en el famoso tiro; 'No fue gol', añade

CDMX.- En entrevista con Antonio de Valdés, Emanuel ‘Tito’ Villa reveló que él dio el servicio a Ricardo ‘Tuca’ Ferretti en el famoso tiro que hizo el técnico, donde regañó a los jugadores de Tigres… ¡y que no terminó en gol!

Recordando su etapa en Tigres, ‘Tito’ Villa recordó que estaban en pretemporada de Cancún y ese día, ‘Tuca’ Ferretti llegó enojado y nada le parecía.

“La gente se asombra con el video. ¡El ‘Tuca’, todos los días es así!”, contó el exjugador.

En ese entrenamiento, Emanuel Villa recuerda que había prensa en las tribunas y los reporteros vieron que el ‘Tuca’ estaba enojado, cuando comenzó la práctica de tiro a gol.

Ante los constantes enojos de ‘Tuca’ Ferretti, los medios presentes comenzaron a grabar, porque iba “a explotar” y para mala fortuna de Emanuel Villa, a él le tocaba mandar el centro.

¡Jamás me imaginé que el tipo iba a querer que le lance! Venía recuperándose de su primera cirugía de la cadera. Jamás imaginé que iba a querer patear otra vez. Se enoja, nos insulta, todo y cuando dice ‘mueve’ y yo encima de izquierda que no era mi fuerte. Diosito me iluminó, porque ‘los traía acá’ y se la pongo como con la mano y el tipo la empalma muy bien, no fue gol, la tiró a un costado, pero se descargó con todo el plantel”, contó Villa.