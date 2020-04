Emotivo mensaje de la futbolista leonesa Leticia Vázquez en cuarentena

León.- Un tremendo mensaje es el que decidió publicar la futbolista profesional leonesa, Leticia Vázquez en esta dura etapa de cuarentena por el covid 19.

La actual jugadora de Santos Laguna decidió formar la palabra 'Fé' con sus zapatos de futbol, un par de bufandas, así como sus playeras del León, por lo que de inmediato en sus redes sociales y al ver dicha imagen no tardaron en llegar los comentarios positivos.

La nativa de León, acompañó su foto con un muy emotivo mensaje en el que destacó:

No sólo son zapatos de futbol, son momentos inolvidables que he pasado con ellos : partidos, entrenamientos, goles, derrotas, etc. También son una parte grande de mi corazón ya que algunos me los han dado personas importantes y otros yo los he comprado trabajando duro para tenerlos".