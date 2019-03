'En Cruz Azul no pude hacer nada, yo pedí mi salida', confiesa Ángel Mena

Después de Cruz Azul sí hay vida. El futbol es de revanchas y Ángel Mena es fiel testigo al perfilarse como uno de los mejores atacantes del Clausura 2019. Pero, ¿qué llevó al ecuatoriano al León?

No [faltó paciencia en Cruz Azul], la decisión pasó por mí, yo pedí mi salida del club, sabía que en este torneo [Clausura 2019] no iba a tener la continuidad que buscaba", reveló Mena en entrevista con ESPN.

Cuestionado por el prestigio de La Máquina, el delantero descartó que la casaca cementera le haya quedado grande.

"No [pesó], todas las camisas pesan igual. En Cruz Azul no pude hacer nada, porque tuve muy poco tiempo de juego", señaló.

En su paso por La Máquina (2017-18), el ecuatoriano jugó cuatro torneos, con saldo de ocho goles en Liga y dos en Copa. Ahora, como refuerzo de La Fiera, el jugador de 31 años manifestó que la clave para su repunte fue "la oportunidad y confianza que Nacho me dio".

Creo que mis compañeros han sido importantes en el día a día, por ellos ha sido posible. No me imaginé este arranque, pero sí me imaginaba volviendo a tener minutos, para agarrar buen nivel, se da el momento y estoy contento. Nacho fue la primera persona que me llamó y me dijo que contaba conmigo".