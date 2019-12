En León, Sebastian buscará ya no ser ‘el hijo de Fassi’ y buscará titularidad

Pachuca, Hidalgo.- Para Sebastián Fassi, su apellido es una bendición. Y no porque le ayude en la cancha, sino porque le recuerda que para ganarse algo, debe esforzarse al doble, con tal de no quedar sólo como el hijo del segundo hombre más importante en Grupo Pachuca.

Sebastián acaba de ser enviado por Mineros de la Liga de Ascenso al León en la Liga MX. Un movimiento normal entre clubes de Grupo Pachuca, pero que en lo personal ilusiona al cancerbero de 26 años.

Soy una persona sumamente apasionada de lo que hago y dejo la vida en cada entrenamiento, que creo que eso es lo que un afición de la calidad de la del León merece, que el jugador se mate por la camiseta, que el jugador deje todo por los colores y eso es lo que yo represento”, comentó Fassi en entrevista con el programa Futbol Al Día Bajío.

El arquero considera que luego de ser titular con Mineros en el Ascenso, ha dejado de ser sólo “el hijo de Andrés Fassi”, considerado la mano derecha de Jesús Martínez Patiño desde hace 25 años y quien supervisa prácticamente todas las transferencias entre los cuatro clubes del grupo empresarial (Pachuca, León, Mineros y Everton de Chile).

“No lo tomo como un peso, lo tomo, eso sí, con muchísima responsabilidad porque sé el apellido que tengo. Hoy en día, y gracias a mi trabajo, soy Sebastián Fassi, dejo de ser, en un tema deportivo, el hijo de Andrés Fassi”, comenta en la entrevista televisiva.

(Apellidarse Fassi) genera una responsabilidad enorme, pero yo estoy sumamente orgulloso del apellido que tengo, no lo cambiaría y me siento con esa ilusión de que la gente vea mi trabajo”, añade.

En León, su meta será quitarle el puesto nada más y nada menos que a Rodolfo Cota, arquero con experiencia en Selección Nacional y titular en el año reciente con León.

“En todos los planteles que he estado, y en todos los planteles donde he jugado; he llegado con grandes arqueros encima mío y creo que la fórmula es el trabajo, el día con día dejar la vida, ser el primero en llegar, el último en irse. Cuidarse dentro y fuera de la cancha”, concluye.