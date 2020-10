‘En México han minimizado mis logros’, dice Pulido; ‘Quiere los reflectores’, señala ‘Joserra’

CDMX.- El futbolista Alan Pulido estuvo en conferencia de prensa y aseguró que en México se ha hecho menos lo que ha logrado en su carrera, añadiendo que si hubiera sido otro mexicano el que hiciera sus logros, se alabaría. Posteriormente, en su análisis, José Ramón Fernández señaló que el jugador de Sporting Kansas está desesperado “porque no se habla de él”.

En la conferencia, Alan Pulido habló de que sus logros no han sido destacados en México.

Siempre me han minimizado muchos y es por eso que sí me causa risa. Las cosas que he hecho en lo personal, si lo hubiera hecho otra persona, otro jugador, un mexicano o un extranjero, se habría alabado mucho más”, dijo ‘Puligol’.